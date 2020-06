Pedalata notturna nonostante gli arresti domiciliari, il malvivente pizzicato dai carabinieri

La pedalata notturna è costata le manette a un 36enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, che nonostante gli arresti domiciliari è uscito dalla propria abitazione senza permesso. Lo straniero era stato arrestato lo corso aprile dai carabinieri di Riccione, che lo avevano fermato con quasi 1 chilo di marijuana, e in attesa del processo il giudice lo aveva sottoposto alla misura cautelare presso la sua abitazione di Verucchio. Nella notte tra domenice e lunedì, però, una pettuglia del'Arma che stava controllando il territorio ha fatto una "sorpresa" all'albanese presentandosi alla porta di casa per accertare che fosse presente. Non trovandolo è così iniziata la caccia all'uomo e, poco dopo, i carabinieri del Radiomobile lo hanno intercettato mentre in sella alla bicicletta pedalava verso casa certo di non essere stato scoperto. Bloccato e arrestato pe evasione, dopo una notte in camera di sicurezza il 36enne è stato processato per direttissima e il giudice ha disposto nuovamente in domiciliari in attesa della prossima udienza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.