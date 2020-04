Pendolare dello spaccio, dalla Valmarecchia alla Valconca per vendere eroina

Nonostante i blocchi che impediscono di andare a zonzo, lei si muoveva tranquillamente tra la Valmarecchia e la Valconca per spacciare ma è finita nella rete dei carabinieri. Ad essere arrestata dai militari dell'Arma di Cattolica è stata una 32enne originaria di Chieti e residente a Verucchio che, nella sua borsetta, aveva 220 grammi di eroina. Secondo quanto emerso gli inquirenti della Tenenza della Regina negli ultimi giorni avevano messo nel loro mirino la ragazza sospettando che gestisse un giro di spaccio in città e sono risaliti fino al suo domicilio. Arrivati davanti a casa della 32enne, i militari dell'Arma si sono imbattuti nella pusher che stava rientrando nel suo appartamento e l'hanno bloccata per chiederle cosa ci facesse in giro. La ragazza ha iniziato a fornire vaghe scuse ed è stata quindi sottoposta a perquisizione che ha fatto trovare lo stupefacente. Arrestata, nella giornata di mercoledì sarà processata per direttissima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.