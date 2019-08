Pennabilli, Protezione Civile: "Nulla cambierà dopo l'uscita dall'Unione dei Comuni"

L'Amministrazione Comunale di Pennabilli informa i cittadini che "operativamente" nulla cambierà nella Protezione Civile a Pennabilli dopo l’uscita dalla convenzione con l’Unione dei Comuni. "E' doveroso tranquillizzare la popolazione a seguito della campagna diffamatoria mirante a creare panico tra i cittadini; il gruppo di Protezione civile di Pennabilli continuerà a esistere, i cambiamenti saranno soltanto a livello burocratico e non andranno a limitare l’operato o l’eventuale necessità dell’intervento della Protezione Civile e nemmeno l'ipotesi che non arriveranno più fondi per eventuali calamità. Ci teniamo a sottolineare che, dopo l’uscita dalla convenzione della Protezione civile con l’Unione dei Comuni, abbiamo ottenuto un ulteriore contributo di euro 65.000 dalla Protezione civile per la messa in sicurezza di una frana attiva. Questo sta a dimostrare che l’operazione non comporta nessuna limitazione in termini di risorse o altro".