"Serve un'adozione speciale per Winter", il micio salvato da una situazione di degrado

E' stato salvato a Pennabilli da una situazione di degrado dalla responsabile dell'Associazione Ampana per l'Alta Valmarecchia, Roberta Burioni, che si occupa di aiutare gli animali in difficoltà. Winter non era il solo micio a vivere delle sofferenze, ma tutti i suoi fratelli sono stati adottati, per lui invece si sono presentate altre difficoltà.

Winter è un gatto di tre anni bianco come la neve e per questo non può prendere per molte ore i raggi del sole. Le sue orecchie si sono narcotizzate e tempo fa il veterinario, dove è stato portato dalle volontarie per le cure, ha dovuto amputare la parte superiore delle orecchie. "Per Winter cerchiamo un'adozione consapevole - spiegano le volontarie - un'adozione del cuore perché oltre al problema delle orecchie il micio è sieropositivo, nulla che si attacchi alle persone, ma è necessario saperlo. Adesso sta vivendo in casa di una volontaria, ma è una dimora provvisoria, ha bisogno di trovare una famiglia. Ama dormire sui cuscini, è affettuoso e può vivere con altri gatti se sono sterilizzati. Chiediamo l'aiuto di tutti, anche con il passaparola".

Per informazioni contattare il numero: 339.3204837