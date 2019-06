Il presidente Bonaccini su ValpharMarecchia: "Valuteremo il progetto in Regione per analizzare le sue potenzialità"

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha visitato lo stabilimento produttivo di Valpharma International a Ponte Messa di Pennabilli. L’azienda, fondata nel 2002 dall’imprenditore del settore farmaceutico, Roberto Valducci è oggi condotta dalla figlia Alessia. Valpharma International è azienda leader nella produzione di farmaci a cessione controllata (capsule e compresse a lento rilascio) con una media di 800 Milioni di dosi annue, per alcune delle più importanti case farmaceutiche al mondo. Lo stabilimento si sviluppa su 45.000 mq e occupa oltre 200 collaboratori altamente specializzati. L’internazionalizzazione è alla base del mercato di Valpharma International con l’80% dei prodotti farmaceutici commercializzati in 70 Paesi del mondo, toccando ben 5 diversi continenti. Il primo mercato è quello giapponese, ormai consolidato da 15 anni, seguito da quello europeo ed in fine dall’italiano, che attualmente rappresenta il 20% della produzione. Uno dei punti di forza dell’azienda è certamente la forte propensione all’innovazione, tanto che ogni anno vengono investiti circa 2 milioni di euro in nuove tecnologe, un investimento pari al 7,5% del fatturato annuo. Uno dei punti di forza dell’Azienda è il laboratorio di Ricerca e Sviluppo, tra i più evoluti in Italia, capace di formulare e sviluppare nuovi prodotti, solidi orali, a rilascio modificato e non solo. Valpharma International, assieme a Valpharma S.p.A. di San Marino vanta oltre 100 prodotti brevettati e più di 300 prodotti sviluppati per clienti di tutto il mondo. Le aziende, insieme, producono fino a 1 miliardo e 700 milioni di dosi all’anno e sono autorizzate dall’Agenzia del Farmaco Italiana per il mercato europeo e dai ministeri giapponese, taiwanese, iraniano e sudafricano.

Dal 2017 la famiglia Valducci è anche alla guida di Erba Vita Group S.p.A di San Marino, leader da 37 anni nella produzione di integratori alimentari, cosmetici e dispositivi medici a base vegetale. “Siamo onorati di aver ricevuto la visita del Presidente della Regione Stefano Bonaccini – ha dichiarato la Presidentessa di Valpharma International, Alessia Valducci – poiché ci fa sentire parte integrante di quella rete imprenditoriale che è traino dell’economia emiliano-romagnola e pregio a livello nazionale. Stiamo sviluppando progetti ambiziosi che potranno avere anche numerose positive ricadute socio-economiche sul territorio, per questo abbiamo chiesto di lavorare sempre di più in sinergia con l’ente regionale per agevolare gli investimenti e la crescita”. “Se non c’è lavoro le nostre montagne si spopolano – ha dichiarato il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - per questo è necessario sottolineare l’importanza della presenza di aziende come Valpharma International che sono tesoro per l’occupazione locale. Nelle zone montane un occupato vale il triplo di un occupato in pianura. Per renderci conto di quanto incida Valpharma International sul territorio basta fare la proporzione tra il numero di cittadini in vallata e quello dei dipendenti: risulta che una persona ogni 110 abitanti è impiegata in questa azienda. Una realtà produttiva che investe ingenti capitali in innovazione e ricerca, in linea con i programmi di sviluppo della Regione, che vuol essere all’avanguardia nella comunità internazionale. E proprio in tema di sviluppo industriale e territoriale si colloca il Progetto ValpharMarecchia che sarà presto al centro di una seria valutazione da parte della Regione per comprendere al meglio come far esplodere le grandi potenzialità che racchiude”.