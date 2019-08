Per 36 anni nei vigili del fuoco, ha assistito alle grandi calamità italiane. Ora va in pensione

Il Capo Reparto Esperto Luigi Gregoroni del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini, entrato in servizio nel 1983, dopo 36 anni di esperienza nei Comandi di Forlì, Bologna e Rimini, dove ha svolto la maggior parte del suo servizio, domenica ha svolto l’ultimo turno di servizio come capo del turno B prima del collocamento a riposo. Gregoroni ha partecipato e coordinato innumerevoli interventi di soccorso tecnico urgente ed è intervenuto nelle principali calamità che hanno colpito negli anni il Paese quali i terremoti in Abruzzo del 2009, nell'Emilia nel 2012 e nelle Marche del 2016.

I Vigili del fuoco, come da tradizione, hanno schierato i mezzi nel piazzale del Comando con sirene accese e hanno salutato tra strette di mano ed abbracci il collega ed amico. Al collega, stimato ed apprezzato, il Comandante provinciale Gianfranco Tripi ha rivolto i migliori auguri suoi e di tutto il personale del Comando.