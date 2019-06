Per i suoi 400 anni la biblioteca Gambalunga si regala un novo look

Festeggiati i 400 anni il 23 Aprile, giornata mondiale del libro, continuano le iniziative in cantiere alla Gambalunga per favorire l'accesso e l'utilizzo da parte dei suoi tanti utenti. Dal 3 giugno entrare in Biblioteca sarà più semplice. Oltre all’inizio della sperimentazione con cui non sarà più obbligatorio il deposito delle borse, sarà anche più agevole l’accesso diventando sufficiente mostrare la tessera d’iscrizione al primo piano. Lo stesso tesserino permetterà di entrare e uscire liberamente e di effettuare l’autoprestito, senza l’intervento dei bibliotecari. Con l’obiettivo di rendere la Biblioteca un luogo più funzionale e piacevole, poi si è concluso l’intervento con cui sono stati rinnovati gli arredi della Sala reference e della Sala Holden riservata agli adolescenti.