Per la riqualificazione di Rimini nord due nuovi sottopassi a Viserba

Dopo la modifica degli elaborati del progetto esecutivo, integrato con le proposte avanzate dalla Rete Ferroviaria Italiana, entro la fine di questo mese, sarà riconsegnato a RFI il progetto definitivo per i sottoposti di Viserba. I lavori, che inizieranno a ottobre, prevedono un altro sottopasso dedicato esclusivamente al passaggio ciclopedonale. Inizialmente infatti il progetto prevedeva un unico sottopasso che comprendeva, in sede separata la ciclovia, ma con l’abolizione del passaggio a livello è stato deciso di dedicare alle biciclette e ai pedoni un passaggio esclusivo in sottopasso dedicato tra via Morri e via Polazzi.

Ricordiamo che il piano di riqualificazione di Rimini Nord, che prevede i sottopassi ferroviari di Viserba, è inserito nel bando nazionale “delle periferie”. Il progetto prevede, nello specifico, un passaggio carraio e ciclopedonale in grado di garantire il collegamento tra l’asse stradale adiacente alla linea ferroviaria Ravenna-Rimini, a nord-est della stessa, e Via Libero Missirini, a sud-est del “Centro Studi” di Viserba.

L’intervento, che per dimensioni e complessità comporterà per alcuni mesi l’interruzione dei collegamenti ferroviari tra le stazioni di Viserba e Rimini sulla linea Rimini-Ravenna, per il restante tratto funzionerà regolarmente. Durante il periodo interessato saranno studiati servizi sostitutivi per gli utenti del tratto Viserba-Rimini. L’ importo complessivo dell’opera è di € 9 milioni. Per l’aumento dei costi, dovuti al nuovo sottopasso ciclabile, il Comune di Rimini ha ottenuto un impegno dal parte di RFI di co-finanziare la maggiore spesa di Euro 5.5 milioni.