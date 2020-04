Per Pasqua 500 pastiere napoletane a chi lavora in prima linea per l'emergenza sanitaria

“La domenica di Pasqua consegneremo 500 pastiere napoletane tra medici e infermieri dell’ospedale Infermi, agenti di Polizia, Guardia d Finanza, Protezione civile e polizia Municipale: in questi giorni stanno lavorando come non mai e vogliamo far sentire loro la nostra vicinanza”.

È l’iniziativa di Daniele Monaco, 24 anni, titolare della paninoteca “Officina del Panino”, aperto ad ottobre 2019 in Via Circonvallazione Occidentale 70 a Rimini che ha deciso di regalare 500 pastiere napoletane, il tipico dolce pasquale partenopeo a base di pasta frolla ripiena ricotta, grano bollito e canditi. “Abbiamo avvisato i vari Enti che domenica mattina 12 aprile, porteremo le pastiere al personale sanitario e poi a tutti gli altri. Lo facciamo perché speriamo di regalare un po’ di dolcezza in questo momento così difficile per tutti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni RiminiToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di RiminiToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery