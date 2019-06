Per un mese non si presenta all'obbligo di firma, scatta il carcere per la malvivente

All'alba di mercoledì i carabinieri della Stazione di Bellaria hanno rintracciato e arrestato una 45enne ucraina, già nota alle forze dell'ordine, per un aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Rimini. Per la donna, già finita nei guai, il giudice aveva disposto una prima volta l'obbligo di firma due volte al giorno ma, per un mese intero, la straniera non si è mai fatta vedere in caserma. L'inottemperanza è stata segnalata dai militari dell'Arma al giudice che ha emesso un'ordinanza più restrittiva facendo scattare l'arresto in carcere. Individuata, la 45enne è stata quindi portata in caserma per le pratiche di rito e poi trasferita nella casa circondariale di Forlì.