"Per una scuola di abbracci", i free vax tornano in piazza

Si intitola "Per una scuola di abbracci" la manifestazione promossa da E Pur Si Muove (Coordinamento per la libertà di scelta) e Comilva (Coordinamento del movimento italiano per la libertà di scelta) per domenica 19 luglio a Rimini in piazza Cavour a partire dalle 20. Il movimento free vax torna così in piazza a Rimini, questa volta per "riflettere su quanto accaduto fino ad ora con l’emergenza da Covid-19 e sulle ripercussioni che questa ha avuto su bambini, ragazzi e sulle famiglie - spiegano gli organizzatori - ma soprattutto quello di immaginare la scuola così come la vorrebbero tanti genitori che nei mesi scorsi hanno vissuto le difficoltà legate alla didattica a distanza (DAD) – surrogato di una didattica in presenza dalla quale non si può invece prescindere – ma ancor più le numerose ripercussioni psicologiche che i più piccoli hanno dovuto subire a causa del distanziamento forzato e della mancata ripresa della scuola".

Gli organizzatori esprimono la speranza che "la scuola torni ad essere un luogo dove i bambini possano socializzare e condividere esperienze ed emozioni positive senza paure e diffidenze verso l’altro, senza forzature imposte da mascherine o metri di distanza. E questo perché il distanziamento sociale non può rappresentare una soluzione fuori e dentro le comunità scolastiche".

Alla giornata interverrà la deputata Sara Cunial, oggi nel Gruppo Misto e promotrice della rete civica R2020, nota per i suoi attacchi alle politiche vaccinali espressi anche in parlamento. Tra gli interventi previsti, anche quelli dell'avvocato Luca Ventaloro (esperto in diritto sanitario e minorile), la dottoressa Anna Rita Iannetti (medico Chirurgo esperta in Neuroscienze per la Biologia del comportamento), la dottoressa Elisabetta Saviotti (psicologa), Anna Gruppioni (insegnante e referente nazionale de La Scuola che Accoglie), Matteo Angelini (Referente Comilva, E Pur Si Muove Rimini e LISER-Coordinamento Libera Scelta Emilia Romagna), Noemi Zucchi (Presidente Comitato Libero x Tutti Forlì e referente LISER-Coordinamento Libera Scelta Emilia Romagna). Prevista anche una fiaccolata al crepuscolo.