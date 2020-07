Perle d’Acqua Park riapre per una estate dedicata al benessere

Sabato 4 Luglio Perle d’Acqua Park riapre pronto ad accogliere i propri ospiti nell’unico parco del Benessere Termale della riviera romagnola, dove le piscine e i percorsi sono arricchiti dall’acqua sulfurea salso bromo iodica e magnesiaca di Riccione Terme. Mai come in questo periodo si sente la necessità così prepotente di rigenerare il proprio corpo e lo spirito, staccare la spina e dedicarsi alla cura di sé, dopo l’inevitabile stress generato dal lockdown. Immerso nel verde, il Parco del Benessere Termale Perle d'Acqua Park è pronto a farti vivere momenti di divertimento e relax in totale sicurezza per tutta l'estate! Sono state messe a punto semplici norme che garantiscono la sicurezza degli ospiti e dello staff del parco: rilevazione della temperatura all’ingresso del parco, mascherina negli spazi al coperto o dove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, corner per l’igienizzazione delle mani, percorsi e cartellonistica con le norme da rispettare.

Perle d'Acqua Park è l'oasi dove il benessere e la cura di sé si fondono con divertimento e relax per farti riconquistare equilibrio e serenità. Nei suoi ampi spazi lo svago e il wellness è assicurato a tutti: gli Idropercorsi Rivitalizzanti, la Grande Piscina con l'Aquafitness, le 27 Cascate d'Acqua, le 7 Piscine con idromassaggi verticali a temperatura ambiente, l'Area Giochi... un giorno a Perle d'Acqua Park regala momenti magici per tutta la famiglia. Importante lo spazio dedicato sul sito del parco all’acquisto della biglietteria on-line: un servizio facile, veloce e che consente di evitare attese e file alla cassa del parco. Da subito on line, la promozione del 20% sul costo del Pass Personale Ingressi Illimitati per godere di tutta l’estate di Perle d’Acqua Park, fino al 6 Settembre!