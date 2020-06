Perseguita la ex moglie a casa nonostante i divieti: scoperto dai carabinieri finge un malore

Si è aggravata la posizione di un marito violento che è passato dagli arresti domiciliari alla detenzione in carcere. I carabinieri di Montescudo- Monte Colombo lo hanno arrestato dopo non ha rispettato i divieti dell'autorità giudiziaria in seguito a episodi di violenza e stalking contro la ex moglie.

I militari avevano arrestato il 42enne, originario della Campania, in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia, quando aveva tentato di aggredire la moglie negli uffici della Stazione Carabinieri di Montescudo – Monte Colombo. A seguito del suo arresto, oltre agli arresti domiciliari, l’Autorità Giudiziaria gli aveva imposto il divieto di avvicinamento alla propria ex moglie, puntualmente infranto e costatogli, lo scorso novembre, un nuovo arresto in flagranza di reato da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Riccione. Le reiterate inosservanze del divieto lui imposto, sono così state puntualmente refertate e riportate dai Carabinieri della Stazione di Montescudo al vaglio dell’autorità giudiziaria riminese, a cui è stato evidenziato l’elevato grado di pericolosità del soggetto e la sua naturale inclinazione a commettere quel tipo di reati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così, venerdì mattina, i militari, su disposizione del Tribunale di Rimini, hanno rintracciato l'uomo presso l’abitazione della compagna a Viserba e gli hanno notificato un provvedimento di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita con la custodia in carcere. Alla vista dei militari, l’uomo ha inscenato un malore probabilmente nel tentativo di evitare le celle della Casa circondariale di Rimini ma a nulla è valso il disperato tentativo. Dopo una breve visita al Pronto Soccorso, l’uomo è stato condotto immediatamente in carcere.