"Perso" dai genitori, bambino di 4 anni recuperato in mare mentre rischia di affogare

Brutta avventura, nella gioranta di domenica, per un piccolo turista francese di soli 4 anni che è scappato al controllo dei genitori e ha rischiato di annegare in mare. Il bimbo, infatti, è stato avvistato dal bagnino di salvataggio quando si trovava ad almeno 100 metri dalla riva e stava annaspando in acqua. "Col mio moscone - ha spiegato il salvataggio - mi sono precipitato per soccorrerlo e, quando sono arrivato, stava già iniziando a bere. L'ho subito caricato a bordo e, la cosa che mi ha stupito, è che non c'era nessun parente o genitore che stesse facendo il bagno con lui. Anche una volta a riva, nonostante la gravità della situazione col piccolo spaventato e che non parlava in italiano, nessuno si è presentato mentre gli altri turistisi davano da fare per cercare i genitori. Per fortuna abbiamo visto che, al polso, aveva il braccialetto col numero del bagnino e siamo così riusciti a risalire alla zona dove si trovava in vacanza. E' stato qui che abbiamo rintracciato i genitori che, preoccupati, lo cercavano tra gli ombrelloni e hanno così potuto riabbracciare il loro figlio ancora spaventato. Dopo quello che è successo a Mirabilandia, con un bambino di 4 anni deceduto per annegamento nella piscina senza che i genitori se ne accorgessero, mamme e papà dovrebbero fare molta più attenzione ai loro figli in spiaggia dal momento che, se si allontanano di nascosto, possono finire in acqua rischiando di non tornare più a riva. Oltretutto, noi bagnini di salvataggio non siamo dei baby sitter ma molti genitori la pensano diversamente".