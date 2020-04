Personale e ospiti della casa di riposo di San Giovanni negativi al Covid

Prosegue l’attività di scambio e confronto tra l’Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignanoe tutte le realtà del territorio. Oggi un importante e decisivo aggiornamento dalla Casa Residenza Anziani. In seguito all’attività di screening eseguita dall’Ausl Romagna su indicazione della Regione Emilia-Romagna ed effettuata nei giorni scorsi si è rilevato che tutti i test sierologici sul personale e tutti i tamponi eseguiti sugli utenti hanno avuto esito negativo. La struttura, grazie agli accorgimenti messi in campo fin dall’inizio dell’emergenza, può in questo momento rappresentare un esempio di accortezza e cura nella prevenzione dei rischi di contagio. Sono sempre stati costanti e preziosi i rapporti con il Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica e il Dipartimento di Cure Primarie. Il dialogo e la vicinanza tra la Casa Residenza e l’Amministrazione comunale in questi ultimi due mesi si sono ulteriormente intensificati, portando anche a mettere in campo la disponibilità da parte dell’Ente dello sportello psicologico comunale per il personale della struttura, nella consapevolezza del grande carico professionale e umano in questo difficile periodo. Per permettere ai familiari di avere comunque un contatto con i loro cari, gli operatori della struttura hanno fin da subito fatto il possibile per permettere di attivare un dialogo attraverso tablet, computer e telefoni.

“Riconosciamo insieme - precisano i referenti CAD e l’Amministrazione Comunale – che gli elementi che si sono rivelati fondamentali sono stati: la chiusura tempestiva al pubblico e delle visite dei familiari, le rigorose disposizioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e degli accorgimenti da mettere in pratica, la grande responsabilità e capacità di scelte efficaci da parte della Direzione della Cooperativa CAD e la rilevante dedizione di tutto il personale. La Casa Residenza è per San Giovanni un luogo importante e abitato anche dai marignanesi stessi. Saperla chiusa e non potervi accedere è sicuramente un dolore, ma siamo convinti che questa scelta tuteli una delle fasce più fragili della nostra Comunità. Siamo consapevoli che occorrerà ancora la massima attenzione, perché non è tempo di bilanci, ma è necessario farsi forza, insieme, per continuare uniti in questo grande impegno e responsabilità.”