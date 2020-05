Peschereccio affonda al largo di Cattolica, salvi i due marinai a bordo

E' scattato giovedì mattina, intorno alle 8, l'allarme per un peschereccio della marineria di Cattolica affondato a circa mezzo miglio dalla costa. Due le persone a bordo dell'imbarcazione che, dopo aver lanciato l'Sos, sono state tratte in salvo da altri pescherecci che si trovavano in zona e riportate a terra mentre sul posto sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera. Il natante è colato a picco al traverso dell'imboccatura del porto cattolichino e, al momento, sono in corso le operazioni per recuperare il relitto e metterlo in sicurezza al fine di evitare che liquidi inquinanti possano riversarsi in mare.

