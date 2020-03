"Pet Emergency": attivato il servizio che aiuta gli animali dei senzatetto sottoposti a quarantena

Prende avvio “Pet Emergency”, il servizio promosso dalle associazioni Animal Freedom, DnA - Diritti natura Ambiente, Enpa Rimini e E l'uomo incontrò il cane - K.Lorenz in collaborazione con l’ufficio Controllo e Tutela Popolazione Canina e Felina del Comune di Rimini, per aiutare in questi particolari momenti i senzatetto che hanno come compagno di vita uno o più cani con la fornitura di cibo e cure veterinarie per i loro animali. Il servizio di "Pet Emercency" è inoltre disponibile per aiutare le persone che vivono sole e sono sottoposte a quarantena ma sono prive di familiari o amici, ad accudire i loro animali domestici nel periodo di isolamento. Chiunque fosse a conoscenza di eventuali situazioni di criticità può farne segnalazione al servizio Controllo Popolazione Canina del Comune di Rimini telefonando negli orari d'ufficio al numero 0541 – 704787 oppure all'Urp al numero 0541 704704 che provvederanno a coordinare gli interventi necessari con l'aiuto delle associazioni di volontariato impegnate.



“Registriamo come fatto estremamente positivo – è il commento dell'Amministrazione comunale - che nel nostro Comune non ci siano stati casi di abbandono legati alla diffusione del Covid-19 come sembra, da notizie di stampa, si sia verificato in altre zone del Paese. Non vi è infatti alcuna evidenza scientifica – come più volte ha chiarito il Ministero della Salute - che gli animali da compagnia, quali cani e gatti, possano diffondere la malattia. E' tuttavia raccomandato di lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche dopo il contatto con gli animali così come deve avvenire secondo le prescrizioni generali previste dalle misure emergenziali. Mentre sono regolarmente garantiti tutti i servizi per la cura, la custodia e il benessere degli animali ricoverati e per il recupero sul territorio degli animali vaganti o incidentati, è temporaneamnete chiuso al pubblico il Canile comunale Stefano Cerni di Rimini, nel rispetto delle disposizioni ministeriali per la riduzione della mobilità delle persone e il contenimento del virus, sia per visite che per adozioni, ma è raggiungibile telefonicamente al n. 0541 730730 nei consueti orari di apetura. Sospese anche tutte le attività di raccolta di coperte e simili, oltre agli eventi e manifestazioni in programma.

L'Amministrazione comunale, nel ringraziare le associazioni di volontariato per la loro disponibilità a garantire un servizio essenziale in questo momento di emergenza e tutte le persone che hanno contattato il Canile per fornire il proprio aiuto, ricorda e invita i cittadini a rispettare le disposizioni che prevedono, in caso di uscita con il proprio animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, l'obbligo di restare in prossimità della propria abitazione.