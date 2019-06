Petroltecnica, incontro con l'azienda e assemblea dei lavoratori

Le organizzazioni sindacali FIM FIOM e UILM e la RSU di Rovereta hanno fissato un incontro con le direzioni aziendali di Petroltecnica e Rovereta per lunedì alle 15.00, per conoscere gli sviluppi della situazione in seguito al Tavolo di crisi in Prefettura del 17 maggio scorso. Successivamente terranno l'assemblea con le lavoratrici ed i lavoratori per informarli di quanto emerso e valuteranno insieme se chiedere la riconvocazione del tavolo in Prefettura.