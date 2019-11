Piano per l’inclusione alunni con disabilità: investimento di 370mila euro

Grazie ad un investimento di 370 mila e 838 euro sarà possibile coprire il fabbisogno di assistenza per l’inclusione di alunni con disabilità anche nelle scuole paritarie e parificate; in numeri, significa 661 ore settimanali per un totale di 19.989 ore annue per 53 studenti di 17 scuole per l’anno scolastico 2019/2020. Un investimento che segue le indicazioni emerse nei tavoli tecnici con la partecipazione dei rappresentanti di Comune di Rimini, Ausl Romagna e dirigenti scolastici. All’interno dei tavoli tecninci sono state definite ed assegnate le ore di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale, riferite agli alunni con disabilità residenti nel Comune di Rimini e frequentanti le Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, paritarie e parificate.

Le Istituzioni Scolastiche Paritarie e Parificate, provvedendo all’assunzione degli insegnanti di sostegno, possono anche ampliarne l’orario di servizio, lasciando loro la facoltà di utilizzare il finanziamento per l’impiego degli operatori educativo-assistenziali oppure per ampliare le ore dell’insegnante di sostegno, fermo restando che sia le ore di insegnante di sostegno che le ore complessive non possono essere inferiori a quelle concordate sui tavoli tecnici. Gli interventi fanno parte della più complessiva strategia di intervento del Comune di Rimini che, come già noto, solo per l’anno scolastico 2019/2020 prevede l’investimento complessivo di 5 milioni di euro per garantire sostegno educativo, ausili didattici, trasporti speciali e centri estivi specializzati.

"La nostra - ricorda l’assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, Mattia Morolli, è una concezione universale del diritto allo studio, che guarda al bene delle famiglie e dei ragazzi, a prescindere dal tipo di scuola frequentata. L’impegno verso le parificate è sostenuto a livello territoriale dalla rete tra Comune, Ausl e dirigenti scolastici che, insieme, valutano calibrano i bisogni e le risorse necessarie per rispondergli in maniera efficace, corale e partecipata".

Queste le scuole inserite nel Piano per l’Inclusione

CEIS

SP IL CAMMINO

SM SPALLANZANI

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO G. LEMAITRE

SI CUORE IMMACOLATO DI MARIA

SP MARIA AUSILIATRICE

S.I. S. ONOFRIO

S.I. SAN FRANCESCO

S.I.D. MASI

S.I. DON GIOVANNI MARCONI

S.I. IL BUCANEVE - SAN GIUSEPPE

S.I. MARIA

S.I.CRISTO RE

S.I. SACRA FAMIGLIA

S.I. SANDRA BORSALINO

S.I. FIGLIE DELLA PROVVIDENZA

IST. ISTR. PROF. PARITARIO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA