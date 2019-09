Picchia a sangue il marito dell'ex amante, stalker arrestato

La fine di una relazione extraconiugale con una donna sposata ha trasformato in una furia un 40enne campano, residente nel riminese, che si è trasformato in uno stalker. L'uomo, dopo che la signora aveva troncato con lui, aveva messo in atto tutta una serie di comportamenti per screditare la vittima arrivando a definirla una spacciatrice sui social network, con l'intento di farle perdere il lavoro, per poi tempestarla di messaggi. Anche il marito della donna era finito nel mirino del 40enne che gli aveva inviato una serie di scatti osè della donna e, dopo averlo minacciato di morte, lo aveva incontrato pestandolo a sangue e spaccandogli una gamba. La coppia, oramai terrorizzata, si era rivolta ai carabinieri che, al termine di un'indagine, hanno depositato le loro conclusione al pubblico ministero il quale ha chiesto e ottenuto dal gip un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 40enne. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Riccione che, dopo aver individuato lo stalker a Grosseto, lo hanno arrestato.