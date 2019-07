Pickup in fiamme in A14, tanta paura per una famiglia

Tanta paura per una famiglia, babbo, mamma e due figli, in viaggio sull'A14 che nel pomeriggio di domenica ha visto il loro mezzo venire avvolto dalle fiamme. L'incendio si è verificato verso le 17.30 nella corsia sud dell'autostrada tra i caselli di Rimini Nord e Sud. Dal cofano del Mitsubishi si è levato un enso fumo e, il guidatore, ha fatto appena in tempo ad accostare in corsia di emergenza e uscire coi suoi famigliari prima che il rogo si propagasse all'abitacolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bellaria che hanno provveduto a spegnere l'incendio che, comunque, ha distrutto il veicolo. A causa dei problemi sanitari di uno dei figli della coppia, costantemente seguito da delle apparecchiature elettromedicali, si è reso necessario anche l'intervento di un'ambulanza del 118 coi sanitari che hanno provveduto a portare tutti al pronto soccorso per lo scrupolo del caso.