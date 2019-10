Pieno a "scrocco" con la carta carburanti smarrita: nei guai finisce un 43enne

Pieno "a scrocco" e denuncia a piede libero. Un 43enne di Novafeltria è stato stanato dai Carabinieri e denunciato per "utilizzo indebito di mezzi di pagamento elettronici". A fine settembre una signora si è presentata negli uffici dell'Arma per denunciare di aver smarrito una carta carburanti elettronica per il rifornimento dell’auto di servizio dell’azienda per cui lavora. Dopo qualche giorno la vittima è ritornata in Caserma riferendo che con quella carta smarrita erano stati effettuati dei rifornimenti di carburante per circa 200 euro.

Le indagini sono partite risalendo a tutti i distributori di carburante dove erano avvenuti i prelievi furtivi. Successivamente acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza istallate nei vari distributori. Dalla visione delle immagini si notava che era sempre la stessa persona che effettuava i rifornimenti, con due mezzi diversi. Inoltre sono riusciti a ricavare anche la targa parziale di un’auto utilizzata dal soggetto. Grazie poi alle immagini delle telecamere, i carabinieri, sono riusciti a ricavare il volto dell’uomo, che messo in relazione con il mezzo utilizzato hanno permesso loro di individuare il colpevole.