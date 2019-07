Piogge torrenziali e vento a Riccione, partiti i sopralluoghi

Piogge torrenziali e vento forte anche a Riccione, questa mattina, in provincia di Rimini, come su tutta la costa romagnola. Dal primo pomeriggio di oggi sono in corso dei sopralluoghi da parte di Geat sulle principali strade alberate a seguito dei forti temporali. Sarà, spiega l'amministrazione comunale, "un monitoraggio preciso che proseguirà anche nei prossimi giorni", per valutare le condizioni di ogni singolo albero, in particolare pini, al fine di garantire la massima sicurezza. Gli eventi atmosferici sempre più acuti e imprevedibili, nonostante le allerte meteo, possono infatti danneggiare le alberature, specie nelle zone dove la viabilita' e' intensa. Da qui "i controlli puntuali in corso e programmati". Proprio stamane il sindaco Renata Tosi, in un post sulla sua pagina Facebook aveva espresso "massima vicinanza" ai territori marchigiani e romagnoli flagellati dal maltempo di ieri. La prima cittadina oltre a inviare "solidarieta'", aveva espresso la disponibilita' "ad intervenire per favorire il ripristino delle condizioni di sicurezza e di benessere della popolazione e dei turisti di queste localita' prevalentemente turistiche cosi' duramente colpite".