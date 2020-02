Pirati della strada, in arrivo due nuovi VistaRed sulla Statale 16

Sono imminenti interventi sui VistaRed che il Comune di Misano intende aggiungere sulla SS16 che attraversa la città. All’attuale VistaRed, posizionato in direzione Cattolica in corrispondenza del semaforo all’incrocio tra la SS16 e via Grotta, se ne aggiungeranno a fine mese due più a sud, a controllo del semaforo con via Nazionale Adriatica e via della Repubblica. L’importante incrocio, ingresso di Misano centro, sarà controllato con due apparecchi posizionati in modo da rilevare le infrazioni in entrambe le direzioni di marcia. L’intervento si è reso necessario in quanto le infrazioni stradali riscontrate al semaforo di via Grotta dopo l’introduzione del primo dispositivo, nonostante un trend in calo, restano comunque troppo alte, con una media di cento veicoli al mese che in una zona così frequentata transitano col semaforo rosso. “Come Amministrazione - spiega l’Assessore alla Polizia Locale Filippo Valentini – sentiamo forte la responsabilità di fare quanto in nostra possibilità per mandare segnali precisi sulla sicurezza stradale. Il VistaRed attuale rileva troppe infrazioni, tutte pericolosissime, situazione di fronte alla quale abbiamo il dovere di intervenire”.