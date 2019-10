Piste ciclabili, Misano unico comune premiato dalla Regione con 100mila euro

Misano arricchisce di un nuovo tassello l'ampio progetto sulla mobilità sostenibile con la creazione di un nuovo tratto di pista ciclabile. E’ notizia di ieri infatti che la Regione Emilia Romagna ha inserito Misano tra le località che usufruiranno dei contributi regionali per la realizzazione di piste ciclabili e la messa in sicurezza e riqualificazione dei percorsi per le due ruote. Ad usufruire del contributo la realizzazione di un tratto di 490 metri nell’ambito della della strada provinciale 35 Riccione – Tavoleto. Grazie a questo intervento che coprirà totalmente l’abitato della Località Casette, l’Amministrazione Comunale prosegue ad investire per portare a termine l’intera area ciclabile che terminerà in località Cella garantendo quindi il dialogo tra due frazioni.

“Come abbiamo più volte ribadito, una delle priorità di questa Amministrazione è proprio la messa in sicurezza delle arterie stradali - spiega il Sindaco Fabrizio Piccioni - È stato recentemente ultimato il primo stralcio di intervento da Villaggio Argentina a Via Laghetti e questo finanziamento ci consente di proseguire oltre la Via Cà Raffaelli, terminando poi in località Cella con la previsione di un ultimo stralcio che implementerà ulteriormente i km di piste ciclabili sull'intero territorio comunale."