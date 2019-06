Con una pistola clandestina nascosta sotto al letto, arrestato dai carabinieri

Nella mattianta di mercoledì, durante un controllo del territorio, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rimini mentre stavano pattugliando la zona di Bellaria si sono insospettiti dal comportamento di un giovane pedone. Il ragazzo, alla vista della gazzella, ha compiuto un brusco arresto per poi tornare in tutta fretta sui suoi passi nel tentativo di non essere intercettato. Un atteggiamento che ha messo in allarme i militari i quali hanno deciso di fermarlo per identificarlo. E' emerso che si trattava di un 21enne romano, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, il quale appariva molto agitato. La perquisizione è stata quindi estesa anche all'abitazione del ragazzo e, nascosta in un trolley sotto al letto, è spuntata una Beretta calibro 7,65 browning con matricola abrasa e priva di munizionamento. L'arma clandestina è stata sequestrata mentre il 21enne, portato in caserma per gli accertamenti di rito, è stato arrestato e si trova in attesa dell'udienza di convalida del fermo.