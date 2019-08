Pistola in faccia per rapinarlo dell'incasso, paura per il dipendente del videolottery

Rapina a mano armata in pieno giorno, a Riccione, con il dipendente di una ditta di videolottery derubato di tutto l'incasso che stava trasportando. Il colpo è stato messo a segno a Riccione, nella giornata di venerdì, quando la vittima si torvava al volante del proprio furgone. Intorno alle 16 l'uomo stava transitando lungo via Udine quando i rapinatori in sella a na moto gli si sono affiancati con la scusa di chiedere alcune informazioni stradali. Appena il dipendente ha abbassato il finestrino si è visto puntare contro una pistola ed è stato obbligato a fermarsi. I due malviventi, col volto coperto dai caschi, si sono fatti consegnare i contanti, circa 6mila euro, e sono poi fuggiti faceno perdere le loro tracce. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i carabinieri. Sono in corso le indagini per riuscire ad individuare i rapinatori.