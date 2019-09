Pittbull sfugge a una bambina e azzanna a morte un volpino

Una scena orripilante e un dolore immenso per la povera donna che si è vista portare via con tanta violenza uno dei suoi due cagnolini. Domenica mattina, intorno alle 12.30, una donna di Milano che stava passeggiando sul lungomare Murri portando a spasso i suoi due volpini al guinzaglio. Giunta all'altezza del bagno 51, ha incrociato una bambina che teneva al guinzaglio un pittbull. Quest'ultimo all'improvviso si è scagliato contro uno dei due volpini, attaccandolo al collo e uccidendolo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri forestali e un veterinario per accertare il decesso del povero animale e fare luce sull'episodio. Si valuteranno profili penali per il proprietario del pittbull.