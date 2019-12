Più moderna e più efficiente: a Cattolica riqualificata la piscina comunale

Cattolica può contare da oggi su una piscina comunale riqualificata, più efficiente e moderna, capace di garantire un utilizzo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, con una significativa riduzione dei consumi di energia elettrica e riscaldamento. Grazie a un intervento di efficientamento energetico realizzato con diverse opere: coibentazione termica della copertura e delle pareti esterne dell’immobile, sostituzione delle caldaie con gruppi termici a condensazione, installazione di impianti fotovoltaici sulla copertura dell’edificio. Oltre ai minori costi di gestione (-3% circa all’anno), sono da tenere in considerazione le ricadute dal punto di vista ambientale: in un anno si taglieranno 67 tonnellate di CO2 e 35 di petrolio. Intervento reso possibile anche grazie a oltre 120 mila euro dalla Regione nell'ambito della programmazione dei fondi europei destinati al risparmio energetico.

La struttura è stata inaugurata domenica mattina insieme ad atleti e rappresentanti dell’associazione sportiva “Aldebaran Cattolica Nuoto”, che la gestisce, presenti il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, con il sindaco Mariano Gennari, e Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini. A illustrare le caratteristiche dell’intervento, Bruno Tani, amministratore delegato Gruppo Sgr, capofila dell’Associazione temporanea d’impresa che ha realizzato gli interventi, composta da Gruppo Società Gas Rimini Spa e Intervento Pronto 24H srl.

“In Emilia-Romagna continua a vincere lo sport - afferma il presidente Bonaccini -. E rendere maggiormente compatibile dal punto di vista ambientale un impianto come questo, dove tanti giovani e persone vengono per fare sport, rappresenta senza dubbio la scelta giusta. Così come lo è mettere una associazione sportiva nelle condizioni di gestire al meglio una struttura di grande importanza per la comunità locale. Sostenibilità, attività motorie, associazionismo e volontariato rappresentano priorità indispensabili per una regione sempre più attenta allo sport. Insieme all’importanza di organizzare in Emilia-Romagna tanti piccoli eventi sportivi così come le più importanti competizioni nazionali e internazionali, in tutte le discipline, per la valorizzazione dei nostri territori e l’attrattività turistica. E lo dico con orgoglio, dopo aver voluto come Regione il più grande piano di investimento nell’impiantistica sportiva che l’Emilia-Romagna abbia mai conosciuto: ben oltre 40 milioni di euro per riqualificare palestre, campi da gioco, piscine, palazzetti, spazi all’aperto o realizzare nuove strutture in quasi 150 comuni, da Piacenza a Rimini, generando un investimento complessivo superiore ai 100 milioni di euro”.