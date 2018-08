Più sicurezza per i pedoni: completati gli attraversamenti di via Romagna

Si sono completate nei giorni scorsi le opere in Via Emilia Romagna che è stata dotata di attraversamenti pedonali

illuminati con adeguata segnaletica e corredati da isole di sosta lampeggianti. L'intervento di riqualificazione ha dato nuovo volto ad uno degli ingressi principali della città ma soprattutto si prefigge di garantire maggiore sicurezza. Si tratta di lavori che rientravano in una più ampia operazione di riqualificazione dei manti stradali di via Toscana e via Emilia Romagna. Entrambe le vie presentavano problemi di percorribilità e nello specifico si è intervenuto sulla manutenzione degli asfalti con preparazione e bonifica delle banchine in Via Emilia Romagna, manutenzione degli asfalti e bonifica delle radici in via Toscana. L'impegno finanziario per il progetto definitivo/esecutivo era pari a € 250.000,00 ed i lavori sono stati eseguiti dalla “Romagnola Strade Spa”. Un intervento programmato e finanziato da tempo che ha seguito il crono-programma prestabilito con gli uffici tecnici del Comune.