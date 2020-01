Pizzicato dai carabinieri a spacciare nel parco, pusher in manette

Nel pomeriggio di mercoledì, durante un controllo del territorio, i carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato uno spacciatore 60enne che si aggirava nei pressi del Parco della Pace. L'uomo ha attirato l'attenzione dei militari dell'Arma che hanno deciso di identificarlo. Alla vista delle divise è apparso estremamente nervoso tanto da indurre i carabinieri a perquisirlo e, dalle sue tasche, sono spuntate alcune dosi di hashish per un perso complessivo di 30 grammi. Il controllo è stato esteso anche all'abitazione del 60enne dove è stato scoperto un piccolo laboratorio dello spaccio, con tutto l'occorrente per confezionare lo stupefacente, altri 180 grammi della stessa sostanza e 105 euro ritenuti il provento delle precedenti cessioni che sono valsi all'uomo le manette. Dopo una notte trascorsa ai domiciliari, il 60enne sarà processato per direttissima giovedì mattina.