Poggio Torriana celebra la Giornata della pace tra le parole del Papa e di Mattarella

Il 1° gennaio si è tenuta la 53esima giornata mondiale della Pace, in un giorno importante come quello del primo dell'anno, l'Amministrazione comunale di Poggio Torriana ha ricevuto, come consuetudine, il messaggio di Papa Francesco da Don Fabrizio Uraldi, Parroco di Poggio Berni e Camerano, acccogliendolo con grande attenzione e disponibilità." Nei discorsi di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, abbiamo sentito parole di slancio e di speranza per costruire un presente ed un futuro migliore, nel primo le parole per il rispetto del corpo e per il ruolo delle donne. E se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra - ha detto anche il Papa - ci stia a cuore la dignità di ogni donna”. Mentre il Presidente della Repubblica, nel suo discorso istituzionale, definito di pedagogia politica per la sua ampia valenza educativa, ha voluto fare un particolare ringraziamento ai giovani, riconoscendo in loro la leva per un cambiamento positivo della società. Pertanto anche l'Amministrazione intende sottolineare l'importanza fondamentale di temi quali la solidarietà, l'accoglienza, il rispetto, la responsabilità e l'impegno quotidiano che ognuno di noi può dedicare nei confronti della propria famiglia, nel proprio lavoro, nella scuola, nell'associazionismo. "Auspico - commenta l'Assessore Macchitella - un nuovo anno all'insegna del confronto e del dialogo affinché davanti agli imprevisti, positivi o negativi che siano, la comunità di Poggio Torriana sappia mediare con senso di convivenza civile e di partecipazione attiva, senza contrasti ma con uno sguardo lungimirante verso la soluzione comune delle difficoltà".