Poggio Torriana conferma l'apertura del centro estivo per bimbi dai 3 agli 11 anni

In sinergia con la Regione Emilia-Romagna e con quanto discusso nelle riunioni del Distretto Rimini Nord, appena approvate le linee guida per la riapertura in sicurezza dei centri estivi, l'Amministrazione comunale di Poggio Torriana, assieme ai tecnici, ha voluto incontrare il gestore del centro estivo del territorio. "Il gestore è l’associazione sportiva ASD Atletico Santarcangelo, con cui da anni si è consolidata una collaborazione per offrire un servizio di qualità adatto ai bambini e alle loro famiglie - spiega in una nota l'amministrazione comunale - Il centro estivo partirà dal prossimo 15 giugno e sarà rivolto a bambini dai 3 agli 11 anni, fino al 31 luglio. Gli orari, gli spazi ed il numero massimo di iscritti sono elementi in corso di definizione e verranno comunicati, attraverso i canali ufficiali, sul sito del Comune.

"Questo incontro organizzativo è la prova della volontà e dell’impegno di voler, al più presto, ritornare alla normalità, con gradualità ma anche con uno sguardo fiducioso ed uno slancio ottimistico verso il futuro della nostra comunità. Dopo l'illustrazione delle linee guida sono emerse alcune criticità, ma anche l'intenzione di avviare questo servizio così importante per i bambini e per i genitori, in quanto offre momenti di svago e di gioco in sicurezza per i piccoli e la possibilità di conciliare la vita familiare ed il lavoro, ai grandi, in particolare alle mamme. In questo momento così delicato, da parte dell'amministrazione comunale è stata data la massima disponibilità in termini di spazi e di supporto nella stesura del progetto di gestione. Da parte del gestore è emerso un grande senso di responsabilità, di consapevolezza delle difficoltà, ma tanta voglia di dare un segnale di riprogrammazione, nel rispetto delle regole vigenti. La riunione è stata aggiornata alla prossima settimana, per recepire maggiori informazioni e chiarimenti e per condividere alcune proposte con la rete dei soggetti chiamati ad arricchire il progetto gestionale, come cooperative e associazioni locali che si occupano di attività educative e ricreative".

"Sono grata per l’importante contributo di ideazione, di organizzazione e di gestione della responsabile dei servizi alla persona comunali e della coordinatrice pedagogica, nonché del referente dell’associazione sportiva - afferma Francesca Macchitella, assessore alla Scuola e al sociale - In questa fase di riapertura dei servizi è fondamentale lavorare con uno spirito di collaborazione reciproca, mi auguro che nonostante le evidenti difficoltà, si possa partire dal 15 giugno con un servizio di qualità che risponda ai bisogni dei concittadini. E’ quanto mai necessario, affrontare il problema della ripartenza, dal punto di vista della sostenibilità economica, tecnica ed organizzativa, con il costante confronto tra i soggetti che rivestono ruoli e competenze diverse nel settore educativo. Proprio per questo motivo, abbiamo in questi giorni pubblicato la graduatoria delle iscrizioni ai nidi d’infanzia e a breve promuoveremo un calendario di iniziative, volte al benessere, in luoghi pubblici, verdi e sicuri, rivolte a tutte le fasce d’età. Stiamo incontrando i dirigenti scolastici per una attenta programmazione della riapertura scolastica, prevista a settembre, perché il dialogo tra amministrazione comunale ed istituzioni scolastiche è rimasto continuo nonostante l'emergenza sanitaria.”









Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.