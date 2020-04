Poggio Torriana, consegnate le mascherine a domicilio e altre in arrivo grazie alla donazione di due cittadini

Si è conclusa anche a Poggio Torriana la distribuzione porta a porta delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Emilia- Romagna e dal Comune. Sono state consegnate oltre 4000 mascherine, 3500 donate dalla Regione e 500 circa dal Comune. Sono state consegnate 2 mascherine per ogni nucleo famigliare.

"Grazie alle donazioni di due nostri concittadini, Franco Donati e Andrea Cavana, che ringraziamo sinceramente, nei prossimi giorni avremo a disposizione altre mascherine che verranno consegnate con priorità alle fasce più deboli della nostra comunità seguendo le indicazioni regionali - commenta l'amministrazione comunale - Se qualche cittadino fosse rimasto fuori dalla consegna delle mascherine può contattare l'U.R.P del nostro Ente inviando una mail a urp@comune.poggiotorriana.rn.it .

Inoltre vogliamo raccomandare di non giustificare il possesso della mascherina come alibi o un incentivo ad uscire di casa, indossare la mascherina è un atto di rispetto verso il prossimo, poiché serve a proteggere le persone che stanno intorno a noi e a contrastare il contagio. La mascherina rappresenta una protezione per chi deve uscire di casa esclusivamente per motivi lavorativi, di salute e per acquisti di prima necessità o urgenze ammesse dalla normativa. Infine come Amministrazione comunale vogliamo esprimere un grande ringraziamento ai volontari della Protezione Civile e ai nostri dipendenti comunali che si sono resi disponibili ad assolvere questo compito".