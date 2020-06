Giovani e lavoro, un esperto anticipa i profili più richiesti in futuro

Ultimo appuntamento martedì 16 giugno, alle 16, con la quarta "Conversazione": lavorare con le nuove tecnologie e l'innovazione, il ciclo di incontri organizzato dal comune di Poggio Torriana. Il relatore della quarta "conversazione sul lavoro" è Nicolò Pranzini e l'incontro online sarà dedicato ai lavori del futuro, alle competenze e alle professioni più richieste dalle aziende del nostro territorio.

"Il progetto volge al termine, gli incontri hanno avuto un riscontro positivo ed una partecipazione costante- commenta l'assessore ai Giovani di Poggio Torriana, Francesca Macchitella - abbiamo offerto, giusto all'inizio della stagione estiva, informazioni importanti per poter affrontare con maggior consapevolezza il mercato del lavoro. Nell'incontro di domani, l'ultimo, abbiamo coinvolto un relatore con grande esperienza di progetti con i giovani. I partner e gli esperti scelti per realizzare le quattro "Conversazioni" hanno dimostrato di essere tutti altamente qualificati, sia per la conoscenza del territorio che per l'abilità di comunicazione, ai giovani e agli adulti, di tutto ciò che c'è da sapere sul complesso mondo del lavoro, in continua evoluzione, vista l'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia ed il mondo intero."

Questa volta si presenta ART-ER - Società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le 6 Università, gli Enti di ricerca nazionali operanti sul territorio - CNR ed Enea - il sistema regionale delle Camere di Commercio e altri attori del territorio. La mission di questa agenzia è quella di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del territorio.

E' possibile iscriversi al quarto appuntamento che si terrà domani, martedì 16 giugno alle ore 16, inviando una mail a: oradariaweb@gmail.com.

L'incontro si realizzerà attraverso la piattaforma online Teams e questo permetterà a tutti gli interessati, giovani e anche adulti, di collegarsi con uno smartphone e cuffie, oppure con un tablet o un pc.

Per maggiori informazioni: angela.pignataro@regione.emilia-romagna.it (telefono: 0541-446230).