Ponte di Verucchio, un incontro aperto ai cittadini per fare il punto su viabilità e trasporti

E' convocato giovedì 2 gennaio, alle 20.30, nella sala polivalente di Torriana in via Roma 21/g, un incontro pubblico di aggiornamento sulla situazione del Ponte Verucchio. In particolare, sarà illustrata la gestione della viabilità e le modifiche necessarie per garantire il trasporto scolastico per gli studenti delle medie a Verucchio e le superiori a Rimini e Novafeltria. Sarà presente all'incontro anche il Presidente della Provincia Riziero Santi.