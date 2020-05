Giovani e lavoro, al via il nuovo progetto di "Conversazioni" con gli esperti

Giovedì 28 maggio alle ore 16, parte il progetto di Poggio Torriana dal titolo "conversazioni con i giovani sul lavoro".

Gli incontri si realizzeranno attraverso la piattaforma Teams e questo permetterà ai giovani di collegarsi da dove preferiscono, con il proprio smartphone e cuffie, oppure con un tablet o un pc.

La relatrice della prima "conversazione sul lavoro" è Stefania Dolci, operatrice del Centro per l'impiego di Santarcangelo e la "conversazione" sarà dedicata ai servizi, alle funzioni e alle modalità di accesso del Centro per l'impiego.

La partecipazione attiva dei giovani, a questo primo incontro ed ai successivi, sarà utile per "conversare" con i docenti e per interagire con loro affinché possano essere espresse domande e dubbi relativi, ad esempio, all'applicazione delle diverse forme contrattuali, rafforzando una coscienza critica e una maggiore competenza nell'affrontare il complesso mondo del lavoro. Sono inviati anche dei professionisti che si occupano di politiche giovanili nel territorio provinciale.

L'assessore ai giovani del Comune di Poggio Torriana, Francesca Macchitella, commenta: "In questo momento così delicato, in particolare per le nuove generazioni, per via dell'emergenza sanitaria globale che ha condizionato fortemente le nostre abitudini sociali, gli appuntamenti online serviranno per orientarsi meglio, cercando di prevenire fenomeni di sfruttamento e di precariato. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato solo qualche giorno fa, il 50°anniversario dello Statuto dei lavoratori, dichiarando che "la sfida dei cambiamenti va affrontata con coraggio e la partecipazione, con il lavoro, al bene comune è un collante irrinunciabile per tenere unita la comunità e renderla più forte”.

Valorizzare il tema dei diritti e doveri collegati al lavoro, una efficace ricerca dell'impiego stagionale, il rispetto della legalità, la tutela della salute e della sicurezza, argomenti attuali più che mai, questi sono anche gli obiettivi che l'Assessorato assieme all'Associazione Ora d'Aria, il Centro per l'Impiego di Rimini e la società regionale Art-ER, vuole perseguire, sostenendo questo ricco calendario di incontri rivolti ai giovani. Credo infatti che senza il diritto al lavoro e senza i diritti nel lavoro, non ci possa essere uno sviluppo sostenibile, in sintonia con le importanti parole già pronunciate dal Capo dello Stato.

Oggi, abbiamo la responsabilità e il dovere di attivare i nostri giovani sulla ricerca consapevole e mirata del lavoro. Per qualche ragazzo sarà il primo impiego dopo il diploma o dopo la tanto agognata laurea, per qualcun altro sarà un lavoro stagionale estivo e per altri sarà una necessità per sostenere l'economia famigliare. In ogni caso, ritengo sia essenziale ribadire che ogni lavoratore debba conoscere i propri diritti e doveri sul lavoro e attraverso la formazione online si vuole proprio offrire la possibilità di approfondire le dinamiche che permettono di fare incontrare la domanda e l'offerta. Considerando che questa stagione estiva, ormai alle porte, sarà all'insegna della riprogrammazione delle attività, in ambito turistico e non solo, credo sia fondamentale portare avanti iniziative che accrescono la corretta informazione, sia sul tema della salute e sicurezza che sul tema del lavoro. I relatori sono esperti del Centro per l'impiego e della società regionale Art-ER ed aiuteranno i giovani a capire come e dove cercare lavoro, a conoscere meglio i servizi del Centro per l'impiego, a comprendere quali sono le nuove opportunità in ambito professionale, a sapere come orientare il proprio curriculum in Italia e all'estero. L'impegno e la sinergia tra soggetti istituzionali, in questa fase di "ripartenza", è fondamentale per progettare il futuro sul lavoro dei giovani, con fiducia e ottimismo".