Poggio Torriana, riaperto provvisoriamente il ponte sul fiume Marecchia

Domenica mattina alle ore 7,10 è stato riaperto al traffico leggero a senso unico alternato il ponte di Ponte Verucchio. Erano presenti Sindaco e Vicesindaco di Poggio Torriana. "C'era poca gente - si legge in una nota dell'UMC Ufficio Mobile Consumatori - Essere presenti sul posto alle 7 del mattino di domenica è certamente un piccolo impegno/sacrificio ma avrebbe rappresentato un importante e forte segnale per la Pubblica Amministrazione. C'era tempo e spazio anche per porre qualche domanda e presentare in modo informale proposte o descrivere disagi oltre a quelli già rappresentati sulle pagine di Facebook"