Si apre la "Scatola magica": inaugurato il servizio educativo per i bimbi

A Poggio Torriana è stato avviato da lunedì 4 novembre il servizio educativo “La Scatola Magica”. Il servizio, gratuito per i residenti, è rivolto ai bambini e alle bambine di età fra i 3 ed i 36 mesi, offre accoglienza ai bimbi che vengono accompagnati da una figura adulta e che non frequentano altri servizi educativi. Le famiglie saranno accolte, presso la sede del nido d’infanzia “Il nido Degli Scoiattoli” in via Gramsci, 3 a Torriana, da un’educatrice che ha come funzione principale quella di predisporre un luogo accogliente per la coppia adulto – bambino, sostenendo e facilitando l’incontro e lo scambio con proposte di gioco e momenti di socialità.

“Il nuovo servizio offre una importante opportunità educativa, aggregativa e sociale, garantendo una risposta flessibile attraverso una soluzione diversificata sotto il profilo strutturale e organizzativo, in base alle esigenze delle famiglie e dei bambini che abitano nel nostro territorio comunale - afferma l'assessore Francesca Macchitella - La Legge della Regione Emilia-Romagna n.19/2016, che norma questi servizi, sottolinea infatti l'importanza di investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità, il Comune di Poggio Torriana ha programmato l’avvio di questo nuovo servizio proprio in linea ed in continuità con questi essenziali obiettivi regionali".