Polemica per la tassa sui rifiuti: Cna chiarisce la sua posizione

Con una nota congiunta il direttore provinciale Cna Davide Ortalli, il presidente provinciale Mirco Galeazzi e la presidente Cna Verucchio Silvia Ruffilli rispondono alla polemica sulla Tari sollevata dal consigliere di Verucchio Domani Christian Maffei.

"Rispondiamo volentieri alle sue perplessità sulla nostra posizione in merito alla tassa rifiuti di Verucchio, nostro malgrado ancora a mezzo stampa visto che non c’è mai stata occasione di incontro con lei o rappresentanti della sua lista, nemmeno in campagna elettorale, a differenza di altri candidati. Il fatto di attribuirci un apprezzamento circa l’aumento della tassa ed indicare questo come esempio da seguire è semplicemente una cattiva interpretazione della nostra posizione e di quanto scritto.

Riprendiamo il passaggio: “anche se un aumento medio del 7,5% in questo periodo non è poco, va apprezzato che a Verucchio l’aumento minore sia per le imprese, che sono la base imprescindibile per il lavoro e la coesione sociale”. Molti altri comuni per mancanza di coraggio e/o per ovvie ragioni elettorali, negli ultimi anni hanno agito esclusivamente sulla leva dell’aumento delle utenze non domestiche, ovvero le imprese, con percentuali anche ben superiori a questa. Invertire questa tendenza è per noi l’esempio da seguire, come quello di essere fra i comuni che applicano correttamente la risoluzione ministeriale che esclude dalla base imponibile della TARI le superfici con produzione di rifiuti speciali. Non esultiamo certo quando aumenta un servizio o un costo per imprese e cittadini, ma non possiamo non riconoscere ed apprezzare quando questo avviene con maggiore equità. La rassicuriamo infine sulla qualità del rapporto con i nostri soci, verso i quali siamo costantemente impegnati per aiutarli e sostenerli nelle tante fatiche quotidiane per tenere aperte botteghe ed aziende. Confidiamo oltremodo nella disponibilità Sua e delle Sua Lista a recuperare i ritardi nel confrontarci su una corretta e trasparente informazione.