Poliziotti uccisi a Trieste, la Questura di Rimini li ricorda con una cerimonia

Mercoledì 16 ottobre 2019, alle ore 11.30, presso la Chiesa Santa Maria in Corte (dei Servi), officiata dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Paolo Carlin si terrà, in concomitanza con i funerali solenni, una funzione religiosa per ricordare gli Agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, deceduti lo scorso 4 ottobre a Trieste.