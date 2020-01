Ponte chiuso a Verucchio: Santarcangelo mette a punto un "piano traffico" con la mappa dei percorsi

Il Comune di Santarcangelo ha messo a punto un piano per rendere più fluido il traffico con una mappa che consiglia le deviazioni e i percorsi ideali. Nelle ore di maggiore afflusso di veicoli (al mattino coincidente con l’apertura delle attività e con gli orari di ingresso e uscita dalle scuole e nel tardo pomeriggio in coincidenza con l’uscita dalle aziende), il semaforo che regola la viabilità all’incrocio fra la Marecchiese e via Trasversale Marecchia sarà gestito manualmente dagli agenti di Polizia. In questo modo si potranno alleggerire le file sulla Marecchiese soprattutto in direzione monte-mare e lungo la Trasversale Marecchia in direzione Sant’Ermete. Intanto è stato messo a punto anche un piano della viabilità consigliata, con esclusione dei mezzi pesanti.

Per chi percorre via Trasversale Marecchia diretto a Rimini si consiglia di transitare in via Savina, mentre chi

deve raggiungere Verucchio o San Marino può deviare in via Tomba. Anche chi percorre la Marecchiese in direzione mare-monte, diretto a Santarcangelo, Savignano o Poggio Torriana, per evitare il semaforo di Sant’Ermete può percorrere via Savina.

Il traffico della Marecchiese con direzione monte-mare, percorrendo via Anacleto Ricci (Circonvallazione di

Corpolò) diretto a Santarcangelo-Savignano-Poggio Torriana, per evitare il semaforo di Sant’Ermete può

percorrere via Corpolò-Fossatone. Chi si sposta in direzione monte-mare, diretto a Rimini-Riccione, per evitare il semaforo di Sant’Ermete può percorrere via San Paolo.