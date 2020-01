Ponte chiuso a Verucchio, Santi: "Quattro ditte al lavoro sull'emergenza"

Il Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, aggiorna sulla situazione del ponte chiuso a Verucchio. I lavori di valutazione dell'intervento sono iniziati giovedì.

“Il lavori di valutazione dell’intervento principale in emergenza di riduzione della pressione dalla spalla di Verucchio sono stati anticipati. Già da giovedì sul ponte – dichiara il Presidente in una nota – stanno lavorando quattro ditte diverse che di occupano dell’emergenza, del monitoraggio e dei sondaggi per impostare interventi strutturali".

"Da prime valutazioni avremo un piano dettagliato di intervento sulla spalla già da metà della prossima settimana. Ho incontrato associazioni consumatori ai quali ho spiegato tutta la situazione. Abbiamo anche concordato l’attivazione di un tavolo tecnico con le categorie per valutare tema contributi economici alle imprese. Il tavolo e coordinato da Alberto Rossini. Abbiamo inoltre predisposto – conclude il Presidente Riziero Santi – una relazione che sarà inviata al Governo per richiesta finanziamento, previo contatti con Ministro De Micheli in modo condiviso e coordinato con Assessore Gazzolo”.