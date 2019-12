Ponte di Verucchio, Galli: "L'emergenza esiste da tempo, ora vanno trovate le soluzioni"

“Il problema esiste da tempo ed è giusto che se ne parli non solo quando l’emergenza è conclamata. E bisogna farlo a tutti i livelli, sia tecnici che politici. Una soluzione va trovata”. Bruno Galli, segretario provinciale della Lega, interviene sulla situazione del ponte sul Marecchia a Verucchio, chiuso in concomitanza di un allerta meteo arancione. “La decisione adottata precauzionalmente – prosegue Galli – può anche star bene, ci mancherebbe quando si parla di sicurezza. Ma le conseguenze che si ripercuotono sulla viabilità sono enormi e di fatto penalizzano tutti coloro, volenti o nolenti, che debbono passare sopra quel ponte".

Continua Galli "Il presidente della Provincia e sindaco gridano alla politica di star fuori. E perché? Non è nostra competenza raccogliere le doglianze dei cittadini e far sì che si possa trovare una soluzione magari concordata? Se il ponte di Verucchio è malandato a causa degli eventi atmosferici che lo hanno danneggiato, la Provincia per prima, poi anche il Comune e tutti gli enti coinvolti si adoperino al più presto per intervenire con lavori opportuni di consolidamento strutturale fino ad ipotizzare una struttura ex novo. Se ad ogni allerta meteo viene chiuso – conclude il segretario provinciale della Lega - prima o poi dovranno dare spiegazioni precise nelle sedi più opportune”.