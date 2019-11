I passanti danno l'allarme: "C'è un corpo che galleggia". Tragedia al Ponte degli Scout

Un corpo senza vita galleggiante tra il canneto. Sciagura al Ponte degli Scout, in via Tonale a Rimni. A dare l'allarme domenica pomeriggio, intorno alle 14.30 sono stati alcuni passanti. Subito sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con il personale specializzato per il Soccorso Acquatico e le apposite attrezzature (gommone e idrocostumi), che hanno provveduto al recupero del cadavere. I Carabinieri, intervenuti per le indagini del caso, l'hanno identificato in una donna di 86 anni. Presenti anche i sanitari del 118. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Il corpo è stato trovato nei pressi dell'argine che taglia il Marecchia.

Seguiranno maggiori informazioni