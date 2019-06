Briglia crollata, dalla Regione 850mila euro per l'intervento urgente

Importanti finanziamenti pubblici, oltre 16milioni di euro, sono stati ottenuti dal Consorzio di Bonifica della Romagna.

Di fronte a cambiamenti climatici che portano estremizzazioni degli eventi meteorici, minacciando sia la sicurezza dei cittadini nei periodi di forti piogge che la produttività agricola nei periodi siccitosi, il Consorzio ha predisposto con determinazione progetti esecutivi e cantierabili per rispondere a specifiche esigenze di messa in sicurezza idraulica, idrogeologica e di distribuzione irrigua del comprensorio. Grazie a questi progetti cantierabili entro il 2019 a Rimini sono arrivati 850mila euro di finanziamento regionale per gli interventi urgenti di stabilizzazione del dissesto della Traversa Marecchia, in località Ponte Verucchio.

Per il comprensorio montano, il Consorzio ha presentato ventinove progetti, per un importo di circa 3.800.000 euro, alla Regione Emilia-Romagna nell’ambito di un’azione del bando del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (fondi UE) volta a prevenire e ridurre le conseguenze delle calamità naturali e avversità climatiche nelle aree collinari e montane.