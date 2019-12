Ponte Verucchio, decisi gli interventi di messa in sicurezza: "Obiettivo limitare i disagi"

Incontro operativo giovedì mattina al Ponte Verucchio per decidere gli interventi di messa in sicurezza. Erano presenti il presidente della Provincia Riziero Santi, i sindaci di Verucchio Stefania Sabba e di Poggio Torriana Ronny Raggini e i tecnici di Provincia, Comuni e Agenzia regionale per la Sicurezza del territorio e la Protezione Civile. I tecnici sono già in campo per progettare l’intervento di somma urgenza utile alla messa in sicurezza del ponte, e sempre giovedì mattina il presidente Santi si è sentito nuovamente con l’assessore regionale Paola Gazzolo per avere conferma della collaborazione e decidere insieme l’intervento migliore da realizzare.

Nel frattempo proseguono le attività per organizzare il traffico a senso unico alternato, procedendo in via preventiva con la segnalazione delle modifiche alla viabilità in modo da non creare disagi agli utenti della strada. L’intervento di somma urgenza concordato e che si sta progettando prevede la realizzazione di una briglia a valle del ponte per consentire la riprofilatura del fondale a protezione dei pali e delle fondamenta del ponte. "Come già detto - afferma Santi - stiamo procedendo con la massima collaborazione di tutti e in tempi rapidissimi per limitare i disagi e continuare a garantire la più totale sicurezza".