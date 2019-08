Porta-bagagli abusivi e pr molesti, raffica di controlli nelle stazioni ferroviarie

Raffica di controlli nelle stazioni ferroviarie dell'Emilia Romagna per il personale della Polfer che, nel corso del fine settimana, ha intensificato i controlli in tutto il territorio regionale. In particolare, nella provincia di Rimini, tre persone sono state sanzionate col Daspo urbano. Nel capoluogo gli agenti hanno individuato due porta-bagagli abusivi, che offrivano i loro servizi ai passeggeri in arrivo e in partenza. Il terzo, invece, è stato pizzicato nello scalo ferroviario di Riccione. Si tratta di un pr delle discoteche che, con fare molesto e insistente, cercava di appioppare i biglietti dei locali.