Positivo al Covid-19 fugge per la seconda volta dall'ospedale dove era ricoverato

Nuova fuga dall'ospedale per il cittadino del Gambia che, positivo al Covid-19, era fuggito una prima volta dal nosocomio di Lugo per poi essere intercettato a Rimini nella prima mattinata di mercoledì. Il 20enne, intercettato dalla Polfer nella stazione ferroviaria riminese dopo aver messo a segno un furto in un locale dello scalo ferroviario, era stato portato all'Infermi a causa del suo stato di salute ma come era già successo a Lugo il cittadino del Gambia era scappato. Questa volta la sua fuga è durata solo poche ore e, nella giornata di giovedì, è stato nuovamente intercettato sempre dalla Polfer in stazione e riportato nel nosocomio riminese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.