"Possiamo fare qualcosa per te?", tre giovani volontari distribuiscono migliaia di cartoline e offrono il loro aiuto

Hanno "imbucato" a mano migliaia di cartoline nelle cassette postali della città per offrire il loro aiuto ai riminesi. C'è chi tende una mano per sbrigare piccole e grandi commissioni. Alcuni volontari, tra i 20 e i 30 anni, ha risposto all'appello di chi chiedeva un aiuto e stanno dando il loro contributo in questi giorni da emergenza coronavirus. Il nome di questa squadra è "Team Bota RiminI", coinvolge 30 volontari, e i tre referenti sono Michele Lari, Giorgio Matassoni e Chiara Amatori.

A ricevere le cartoline anche tante attività, come la libreria Via dei Ciliegi 17, in via Bertola che ha postato la foto commentando con entusiasmo l'iniziativa. Sulle cartoline si legge: "Sono le piccole cose, le azioni quotidiane della gente comune, che tengono a bada l’oscurità. Semplici atti di gentilezza e amore. A te, cittadino di Rimini, regaliamo il nostro tempo. Possiamo fare qualcosa per te?". Su ogni cartolina ci sono i loro nomi e il numero di cellulare da poter chiamare e al posto del francobollo la frase "Andrà tutto bene". I giovani sono disponibili, usando tutte le precauzioni, a consegnare spesa e medicine a casa, oppure anche a tenere compagnia al telefono con una chiacchierata amichevole. Per chi avesse necessità i numeri sono: 349 4390971; 329 4845931; 351 6644641.

I ragazzi hanno creato una chat Whatsapp dove verranno inserite le richieste che man mano ricevono sui numeri così da poterle gestire. Ad aiutare i volontari ci sono anche la pizzeria ‘Come Stai?’, in piazzetta San Martino, che ha fornito gratuitamente le cartoline.